Real Madrid, Ferland Mendy transferini açıkladı

Real Madrid Kulübü, Fransa'nın Olympique Lyon takımından 24 yaşındaki defans oyuncusu Ferland Mendy ile 6 sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Mendy ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli, 6 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.
Fransız savunma oyuncusunun 19 Haziran'da Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacağı açıklandı.
????? #RMFans, meet our latest signing @ferland_mendy!#WelcomeMendy | #HalaMadrid pic.twitter.com/h6kBuhbyeX— Real Madrid C.F. ???????? (@realmadriden) 12 Haziran 2019
İspanyol basını, Real Madrid'in, Mendy'nin transferinden dolayı Fransız kulübüne 48 milyon avro ödeyeceğini ayrıca başarılara bağlı 5 milyon avroluk da opsiyonun olduğunu iddia etti.
Transfer dönemine hızlı başlayan Real Madrid, şimdiye kadar Luka Jovic, Eden Hazard ve Ferland Mendy'yi kadrosuna kattı.