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, 'un 24 yaşındaki Fransız sol beki 'yi transfer ettiğini açıkladı. 6 yıllık anlaşmaya varılan Mendy için 19 Haziran'da Santiago Bernabeu'da imza töreni düzenlenecek. İspanyol basını, Real Madrid'in, Mendy'nin transferinden dolayı Fransız kulübüne 48 milyon avro ödeyeceğini ayrıca başarılara bağlı 5 milyon avroluk da opsiyonun olduğunu iddia etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 22:56
Real Madrid, Ferland Mendy transferini açıkladı

Real Madrid Kulübü, Fransa'nın Olympique Lyon takımından 24 yaşındaki defans oyuncusu Ferland Mendy ile 6 sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Mendy ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli, 6 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransız savunma oyuncusunun 19 Haziran'da Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacağı açıklandı.

İspanyol basını, Real Madrid'in, Mendy'nin transferinden dolayı Fransız kulübüne 48 milyon avro ödeyeceğini ayrıca başarılara bağlı 5 milyon avroluk da opsiyonun olduğunu iddia etti.

Transfer dönemine hızlı başlayan Real Madrid, şimdiye kadar Luka Jovic, Eden Hazard ve Ferland Mendy'yi kadrosuna kattı.

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Real Madrid, Ferland Mendy transferini açıkladı
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