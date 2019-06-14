Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı Real Madrid'den getirmeye hazırlanıyor! İşte o isim

Fenerbahçe'den peş peşe transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu beklediği gibi geçiremeyen ve yaptığı transferlerden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, temkinli ve emin adımlarla ilerlemeyi tercih ediyor. Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonu ile transferleri bitirmek isteyen Fenerbahçe, radarını İtalya ve Fransa'ya çevirdi. Slimani'nin ve Ayew'in kiralık sözleşmesinin sona ermesi, Valbuena ve Soldado ile yolların ayrılması sonucu hücum hattında zora düşen kanaryalar, forvet için geniş bir liste oluşturdu.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ! YENİ GOLCÜ REAL MADRİD'DEN

Yaptığı sansasyonel transferler sonrası kadrosunda değişikliğe gideceği öğrenilen Real Madrid ile temasa geçen Fenerbahçe, forvet için aradığı ismi bulmuş olabilir. Dominikli oyuncunun menajerlik şirketinin, Fenerbahçe ile temas kurduğu kaydedildi.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...