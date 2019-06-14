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Son dakika haberi: dünyaca ünlü yıldızı 'den getirmeye hazırlanıyor! İşte o isim

Transferde hareketli ekiplerden olan 'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı lacivertliler, olası ceza durumu ile ilgili UEFA'dan gelecek haberi beklerken birçok oyuncu ile de temaslarını sürdürüyor. Sportif direktörü Damien Comolli aracılığıyla İtalya ve Fransa liglerini gözüne kestiren sarı kanaryalar, sürpriz bir hamle ile 'in yıldız golcüsü ile sözleşme imzalayabilir. İspanyol ekibinin Jovic transferi sonrası gözden çıkardığı ünlü forvet, ilk temasların ardından menajeri aracılığıyla sarı lacivertlilere haber gönderdi. İşte, Fenerbahçe'den son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 14.6.2019 07:33 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 08:40
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı Real Madrid'den getirmeye hazırlanıyor! İşte o isim

'den peş peşe haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu beklediği gibi geçiremeyen ve yaptığı transferlerden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, temkinli ve emin adımlarla ilerlemeyi tercih ediyor. Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonu ile transferleri bitirmek isteyen Fenerbahçe, radarını İtalya ve Fransa'ya çevirdi. Slimani'nin ve Ayew'in kiralık sözleşmesinin sona ermesi, Valbuena ve Soldado ile yolların ayrılması sonucu hücum hattında zora düşen kanaryalar, forvet için geniş bir liste oluşturdu.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ! YENİ GOLCÜ REAL MADRİD'DEN

Yaptığı sansasyonel transferler sonrası kadrosunda değişikliğe gideceği öğrenilen ile temasa geçen Fenerbahçe, forvet için aradığı ismi bulmuş olabilir. Dominikli oyuncunun menajerlik şirketinin, Fenerbahçe ile temas kurduğu kaydedildi.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı Real Madrid'den getirmeye hazırlanıyor! İşte o isim
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