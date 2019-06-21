Ozan Kabak transferinde flaş gelişme! İtalyanlar yazdı! Bitiyor...

A Milli Takım'ın genç stoperi Ozan Kabak'ın transferi hakkında İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi! Stuttgart ile küme düşen ancak gösterdiği performansla Bundesliga'da 'yılın çaylağı' seçilen henüz 19 yaşındaki futbolcu Porto, Bayern, Monaco ve Milan gibi devlerin listesine girmişti. İtalyanlar, Milan'ın Ozan için yaptığı teklifi artırdığını ve transferin bitmesinin an meselesi olduğunu yazdı.
Giriş Tarihi: 21.6.2019 07:37Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 07:55
İtalya basını, Stuttgart'ın savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın Milan'a transferinin an meselesi olduğunu duyurdu.