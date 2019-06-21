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transferinde flaş gelişme! İtalyanlar yazdı! Bitiyor...

A Milli Takım'ın genç stoperi 'ın transferi hakkında İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi! Stuttgart ile küme düşen ancak gösterdiği performansla Bundesliga'da 'yılın çaylağı' seçilen henüz 19 yaşındaki futbolcu Porto, Bayern, Monaco ve Milan gibi devlerin listesine girmişti. İtalyanlar, Milan'ın Ozan için yaptığı teklifi artırdığını ve transferin bitmesinin an meselesi olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 21.6.2019 07:37 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 07:55
Ozan Kabak transferinde flaş gelişme! İtalyanlar yazdı! Bitiyor...

İtalya basını, Stuttgart'ın savunma oyuncusu 'ın Milan'a transferinin an meselesi olduğunu duyurdu.

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Ozan Kabak transferinde flaş gelişme! İtalyanlar yazdı! Bitiyor...
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