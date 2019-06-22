Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferini bitirdi

Fenerbahçe'nin önceki gün İstanbul'a getirdiği Aleksandar Kolarov, dün sabah saatlerinde Türkiye'den ayrıldı. Yapılan görüşmeler sonunda 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Sırp yıldız, tatilini yaptıktan sonra imzaya gelecek. Sarı-lacivertliler, diğer hamleler için UEFA'yı beklemeye geçti. UEFA'dan çıkacak kararın ardından daha önce görüşmelerini yapıp bitirme noktasına geldiği isimleri imzaya çağıracak. Fenerbahçe'nin hedefinde; Max Kruse, Ljubomir Fejsa ve Yevhen Konoplyanka var.

TRANSFERDE YAŞANAN GELİŞMELER

MAX KRUSE: Türk menajeri dün İstanbul'a geldi. Oyuncu kararını açıklamasa da menajerinin yönetimle son detayları konuşmak üzere İstanbul'a geldiği bildirildi. Kruse'nin Almanya'da istediği kontratı bulamadığı için F.Bahçe'ye yakın olduğu kaydedildi.

LJUBOMIR FEJSA: Sarı-lacivertliler, Sırp ön libero için Benfica'ya 2.5 milyon Euro'luk bonservisi ödemeye hazır. UEFA'dan kesin yanıt geldiğinde Fejsa ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

YEVHEN KONOPLYANKA: Oyuncu ile anlaşıldı ancak Schalke ile yapılacak görüşmeler transferde belirleyici olacak. Elbette önce UEFA'dan gelecek yazı bu transferin kaderini etkileyecek.

Türkiye'yi fethedecek

İl Romanista gazetesinin Roma muhabiri Dario Moio, F.Bahçe ile anlaşan Kolarov ile ilgili gerçekleri yazdı. İşte o sözler: Fenerbahçe maddi konularda oyuncuyla anlaştı. Conte'nin başına geçtiği İnter de futbolcuyu kadrosuna katmak istedi. Ancak Roma, Kolarov'u İnter'e vererek ligdeki önemli bir rakibini güçlendirmek istemedi. Kolarov geride kalan sezonda Roma'nın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. İlerleyen yaşına rağmen (33) form durumu gayet iyi ve enerjisi yerinde. Mevcut form durumuyla Fenerbahçe'de en az 2 yıl daha bu şekilde üst düzey futbol oynayacağına inanıyorum. İtalya ve İngiltere'yi fethettikten sonra Kolarov şimdi Türkiye'yi de fethetmeye hazır.

Roma'nın teknik adam değişikliği yaptığını hatırlatan Dario Moio, "Kolarov'un gönderilmesini Paulo Fonseca istedi. Çünkü Portekizli teknik adam sol beke, Shakhtar'dan Brezilyalı Ismaily'yi istiyor" dedi.