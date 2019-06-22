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'dan son dakika bombası! M. City'nin yıldız oyuncusu geliyor...

Gerek Şampiyonlar Ligi gerekse Süper Lig için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen 'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gözlemci ekibinin raporu ve Fatih Terim'in onayı neticesinde hamlelerini şekillendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, transfer sürecinde aceleci davranmıyor. Gelen teklifleri de değerlendiren cimbom, Avrupa'da birçok oyuncu ile temas halinde. Ortaya atılan son iddia ise İngiltere Ligi Şampiyonu Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu ile ilgili geldi. İşte, son dakika Galatasaray transfer haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 22.6.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 14:47
Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! M. City'nin yıldız oyuncusu geliyor...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile kapatan 'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir ekip oluşturmak isteyen sarı kırmızılı ekip, oyuncularına gelen teklifleri değerlendirirken; kadrosunu da güçlendirmek istiyor. İzlenmekte olan birçok oyuncu için gözlemcilerin raporu beklenirken, Fatih Terim'in onayı doğrultusunda transferler gerçekleştirilecek. Galatasaray hakkında son ortaya atılan iddia ise, Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu ile alakalı olarak geldi.

GALATASARAY'DAN SON DAKİKA TRANSFER BOMBASI! M. CİTY'NİN YILDIZ OYUNCUSU GELİYOR...

Yabancı oyuncuları birçok Avrupa kulübünün radarında olan Galatasaray, hamlelerini şekillendirirken gelebilecek bonservis bedellerini de hesaba katıyor. İngiliz basını ise, Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusunun transferinin gerçekleşebileceğini yazdı.

İşte, Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

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Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! M. City'nin yıldız oyuncusu geliyor...
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