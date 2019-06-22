Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! M. City'nin yıldız oyuncusu geliyor...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir ekip oluşturmak isteyen sarı kırmızılı ekip, oyuncularına gelen teklifleri değerlendirirken; kadrosunu da güçlendirmek istiyor. İzlenmekte olan birçok oyuncu için gözlemcilerin raporu beklenirken, Fatih Terim'in onayı doğrultusunda transferler gerçekleştirilecek. Galatasaray hakkında son ortaya atılan iddia ise, Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu ile alakalı olarak geldi.

GALATASARAY'DAN SON DAKİKA TRANSFER BOMBASI! M. CİTY'NİN YILDIZ OYUNCUSU GELİYOR...

Yabancı oyuncuları birçok Avrupa kulübünün radarında olan Galatasaray, hamlelerini şekillendirirken gelebilecek bonservis bedellerini de hesaba katıyor. İngiliz basını ise, Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusunun transferinin gerçekleşebileceğini yazdı.

İşte, Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...