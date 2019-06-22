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'dan transferde yerli operasyonu: , Jimmy Durmaz

Fenerbahçe’den ayrılan ile ilk hamlesini yapan , üçüncü forvet için de bonservisi elinde olan ’te karar kıldı. Jimmy Durmaz’ın da eli kulağında.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019
Galatasaray'dan transferde yerli operasyonu: Adem Büyük, Jimmy Durmaz

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi maratonunu düşünerek rotasyonu geniş bir kadro planlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bonservisi elinde yerli oyuncuları gündemine almaya başladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı ile ilk hamlesini yapan sarıkırmızılı kulüp, üçüncü forvet olarak Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini uzatmayan 31 yaşındaki Adem Büyük'te karar kıldı. Fransız ekibi Toulouse'da boşa çıkan Türk pasaportlu Jimmy Durmaz ile de pazarlıklarda sona gelindi. Bursaspor'da alacakları ödenmediği için TFF'ye başvuran Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan da yakın takipte.

  • Şener Özbayraklı 29 yaşında. Bonservisi elinde.
  • Yusuf Erdoğan, 26 yaşında. Boşa çıkabilir.
  • Jimmy Durmaz, 30 yaşında. Bonservisi yok.

ÖMER VE AHMET GİDİCİ

Eldeki yerlilerden kaptan Selçuk ve sol bek Emre Taşdemir'le yoluna devam edecek olan Galatasaray, Eren Derdiyok-Sinan Gümüş-Muğdat Çelik üçlüsüyle vedalaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Ömer Bayram ve Ahmet Çalık için de gelecek tekliflere açık.

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Galatasaray'dan transferde yerli operasyonu: Adem Büyük, Jimmy Durmaz
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