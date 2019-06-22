Mbaye Diagne transferinde sona gelindi! İşte Galatasaray'a ödenecek bonservis bedeli

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon tamamladığı sezonun ardından transferde de girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Ryan Babel ve Şener Özbayraklı transferlerini kısa bir süre içinde resmen açıklanması beklenen sarı kırmızılılar Ever Banega ve Vedat Muriç'i renklerine bağlamak üzere çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray'da taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan ve takımdan ayrılması beklenen Mbaye Diagne'nin yeni adresi de belli oldu. Bu transferden kasasına giren bonservis bedeli de netleşmeye başladı.