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transferinde sona gelindi! İşte 'a ödenecek bonservis bedeli

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan 'da transfer çalışmaları sürerken gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Adı bir süredir transfer haberleriyle anılan Senegalli forvet 'nin Suudi Arabistan ekibine transferinde sona gelindi. İşte transferden Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen bonservis bedeli.

Giriş Tarihi: 22.6.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 18:52
Mbaye Diagne transferinde sona gelindi! İşte Galatasaray'a ödenecek bonservis bedeli

, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon tamamladığı sezonun ardından transferde de girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Ryan Babel ve Şener Özbayraklı transferlerini kısa bir süre içinde resmen açıklanması beklenen sarı kırmızılılar Ever Banega ve Vedat Muriç'i renklerine bağlamak üzere çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray'da taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan ve takımdan ayrılması beklenen 'nin yeni adresi de belli oldu. Bu transferden kasasına giren bonservis bedeli de netleşmeye başladı.

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Mbaye Diagne transferinde sona gelindi! İşte Galatasaray'a ödenecek bonservis bedeli
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