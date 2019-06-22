Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya bombaları peş peşe patlatacak! İşte transferdeki o isimler...

Önümüzdeki sezonun takımını oluşturmak için önemli girişimlerde bulunan Fenerbahçe'den son dakika transferleri art arda geliyor. Sportif Direktör Damien Comolli ile Teknik Direktör Ersun Yanal'ın beraber yürüttüğü transfer sürecinde, hata yapılmak istenmiyor. Transferlerin gerçekleşmesindeki en büyük engel ise UEFA'dan gelebilecek olası ceza durumu olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilen Aleksandar Kolarov, dün sabah saatlerinde ülkeden ayrılırken 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ! KANARYA BOMBALARI PEŞ PEŞE PATLATACAK!

Sarı-lacivertliler, diğer hamleler için UEFA'yı beklemeye geçti. UEFA'dan çıkacak kararın ardından daha önce görüşmelerini yapıp bitirme noktasına geldiği isimleri imzaya çağıracak.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...