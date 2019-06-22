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Son dakika haberi: Kanarya bombaları peş peşe patlatacak! İşte transferdeki o isimler...

Transferin hareketli ekiplerinden olan 'de son dakika gelişmeleri art arda yaşanıyor. UEFA'dan olası FFP cezasını da dikkat alan sarı kanaryalar, hamlelerini son derece titiz bir şekilde gerçekleştirmek istiyor. Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 2 transferi daha sona erdirmeyi bekliyor. Bunun için UEFA'nın vereceği kararı bekleyen sarı lacivertliler, hedefindeki oyuncular ile dirsek temasını sürdürmeye de devam ediyor. İşte, son dakika Fenerbahçe transfer haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 22.6.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 15:11
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya bombaları peş peşe patlatacak! İşte transferdeki o isimler...

Önümüzdeki sezonun takımını oluşturmak için önemli girişimlerde bulunan 'den son dakika transferleri art arda geliyor. Sportif Direktör Damien Comolli ile Teknik Direktör Ersun Yanal'ın beraber yürüttüğü sürecinde, hata yapılmak istenmiyor. Transferlerin gerçekleşmesindeki en büyük engel ise UEFA'dan gelebilecek olası ceza durumu olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilen Aleksandar Kolarov, dün sabah saatlerinde ülkeden ayrılırken 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ! KANARYA BOMBALARI PEŞ PEŞE PATLATACAK!

Sarı-lacivertliler, diğer hamleler için UEFA'yı beklemeye geçti. UEFA'dan çıkacak kararın ardından daha önce görüşmelerini yapıp bitirme noktasına geldiği isimleri imzaya çağıracak.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya bombaları peş peşe patlatacak! İşte transferdeki o isimler...
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