Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kupa Amerika: Brezilya 4-3 Paraguay | Brezilya penaltılarla turladı

: 4-3 | Brezilya penaltılarla turladı

Normal süresi golsüz geçen mücadelenin ardından 'ı penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup eden ev sahibi , turnuvada yarı finale yükseldi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 11:02
Kupa Amerika: Brezilya 4-3 Paraguay | Brezilya penaltılarla turladı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) ilk yarı finalist, normal süresi 0-0 biten mücadelenin ardından penaltılarda Paraguay'ı 4-3 yenen ev sahibi Brezilya oldu.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde ev sahibi ekip, Paraguay'la Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Brezilya ile Paraguay, yakalanan gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadelenin 90 dakikalık normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi. Paraguay'da Fabian Balbuena, 58. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Brezilya, penaltı atışları sonunda Paraguay'ı 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ev sahibi ekipte Willian, Marquinhos, Philippe Coutinho ve Gabriel Jesus penaltı atışını değerlendirirken, Roberto Firmino ise kaçırdı. Paraguay'da ise Miguel Almiron, Bruno Valdez ve Rodrigo Rojas penaltı atışını gole çevirirken, Gustavo Gomez ile Derlis Gonzalez değerlendiremedi.

Brezilya, bu akşam TSİ 22.00'de Arjantin ile Venezuela arasında Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanan tarafla yarı finalde karşılaşacak.

Turnuvanın çeyrek finalinde yarın, TSİ 02.00'de Kolombiya-Şili, TSİ 22.00'de Uruguay-Peru maçları oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kupa Amerika: Brezilya 4-3 Paraguay | Brezilya penaltılarla turladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN