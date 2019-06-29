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'a sürpriz doğum günü

Teknik Direktörü 'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. 53 yaşına giren Ünal Karaman'ı oğulları Ersagun ve Gökbörü de yalnız bırakmadı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2019 14:36
Ünal Karaman'a sürpriz doğum günü

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

53 yaşına giren Ünal Karaman için düzenlenen doğum günü kutlamasında, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Karaman'ın oğulları Ersagun ve Gökbörü ile birlikte idari ve teknik personel de yer aldı.

Oğulları Ersagun ve Gökbörü Karaman'ın kestiği doğum günü pastasından yiyen teknik direktör Ünal Karaman, herkese çok teşekkür ederek, "Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hatırlayan ve düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte, sağlıklı ve mutlu yaşlar geçiririz" dedi.

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Ünal Karaman'a sürpriz doğum günü
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