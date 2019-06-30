Passolig iptali nasıl yapılır? Passolig kartı iptal ettirmek için yapmanız gerekenler

Passolig sahibi birçok vatandaş kartları sayesinde maçlara giriş çıkış yapabiliyor, bilet veya kombineleri tek maç olacak şekilde devralabiliyor. Passolig ile işi biten veya herhangi bir sebeple iptal etmek isteyen bireyler ise "Passolig kart iptali nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Passolig iptal ettirmek istiyorsanız aşağıdaki adımlar size yardımcı olacaktır.

Passolig kartın iptal ettirmenin iki yolu vardır. Bu yöntemlerden ilki telefonla müşteri hizmetlerini arayarak uzun bir diyalog sonucu soru cevap şeklinde kartı iptal ettirmektir. Bu diyaloğun ardından size e-posta ile passolig kartınızın iptal olduğuna dair bildirim gelecektir.

İNTERNET ÜZERİNDEN PASSOLİG KART İPTALİ

Passolig bireysel müşteri bilgilerinizle passolig internet sitesinden kart ile ilgili işlemler yapabilirsiniz. Bunlar arasında kart iptali de yer almaktadır. İlgili passolig kart iptal formunu ve nedenlerini doldurduktan sonra kart iptal işleminiz kayda alınacak ve süreç başlayacaktır.

Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? Facebook hesabı silme

Facebook'un günümüzde milyonlarca kullanıcısı var. Gizlilik, can sıkıntısı veya başka nedenlerden dolayı kullanıcılar Facebook hesabını kalıcı olarak silmek istiyor. Sebebiniz ne olursa olsun, hesabınızı silmek veya devre dışı bırakmak aslında oldukça kolaydır. Peki, Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? İşte Facebook hesabınızı silmek için izlemeniz gereken adımlar.

Sosyal paylaşım platformu olan Facebook'un kullanıcı sayısı her geçen gün artarken, bir yandan da hesabını geçici veya kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcılar oluyor. Öncelikle, hesabınızı silmek çok daha ciddi bir konudur. Hesabınızı silerseniz:

Facebook, istek yapıldıktan sonra birkaç gün süreyle silinmeyi geciktirir. Yetkisiz kullanım süresi içinde giriş yaparsanız, silme işlemi iptal edilir. Silindikten sonra Facebook hesabınıza tekrar erişemezsiniz. Yedekleme sistemlerinde depolanan verilerinizin silinmesi 90 güne kadar sürebilir. Ancak, bilgilerinize bu süre boyunca Facebook'ta erişilemiyor.

FACEBOOK HESABI SİLME

Facebook hesabınızı silmek için bu adrese gidin: https://www.facebook.com/help/delete_account

Ardından bu sayfada Facebook, hesabı silerseniz ne olacağı konusunda sizi uyarır. Genelde karşınıza şöyle bir uyarı çıkar: "Facebook hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız, bize bildirin. Silme işlemi başladıktan sonra hesabınızı yeniden etkinleştiremez veya eklediğiniz herhangi bir içeriği veya bilgiyi alamazsınız. " Bunlar kabul ettikten sonra mevcut sayfadaki ilgili adımlar izlediğiniz takdirde hesabınız silinecektir.