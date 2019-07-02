Güney America Futbol Şampiyonası nam-ı diğer Copa America'da erken final karşılaşması için heyecan dorukta. Ev sahibi Brezilya'nın kendinden emin ilerleyişi karşısında, Venezuela maçındaki futboluyla adeta Brezilya'ya kafa tutan Arjantin, yarı final maçında ezber bozmak ve Brezilya'yı mağlup ederek adını finale yazdırmak istiyor. Kıran kırana ve heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen Brezilya Arjantin Copa America yarı final maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağını merak eden futbolseverler, yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Peki Brezilya Arjantin Copa America maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin tüm detaylar…

BREZİLYA ARJANTİN COPA AMERİCA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?