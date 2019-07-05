Son dakika: Sinan Gümüş resmen Genoa'da

BUGÜN NELER OLDU

ile sözleşmesi sona eren'ün yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Serie A ekiplerinden'ya transfer oldu. İtalyan ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun kontratına ilişkin bilgi verilmezken, sözleşmeninolduğuna vurgu yapıldı. Gümüş, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile 30 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.Genoa, daha önce de sarı-kırmızılılardan Koray Günter'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.