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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren , İtalya takımı 'ya transfer oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 14:10
Son dakika: Sinan Gümüş resmen Genoa'da
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu. İtalyan ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun kontratına ilişkin bilgi verilmezken, sözleşmenin 'uzun soluklu' olduğuna vurgu yapıldı. Gümüş, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile 30 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Genoa, daha önce de sarı-kırmızılılardan Koray Günter'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.
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Son dakika: Sinan Gümüş resmen Genoa'da
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