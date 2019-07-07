Copa America Brezilya Peru maçı saat kaçta hangi kanalda? Brezilya Peru final maçı yayın kanalı

Copa America'da final zamanı geldi çattı. Dünyadan olduğu gibi Türkiye'den de futbolseverler tarafından heyecanla beklenen final karşılaşmasında Brezilya ile Peru karşı karşıya gelecek. Yarı Final'de Messi'li Arjantin'i net bir skorla geçmeyi başaran Brezilya kupanın favorisi konumunda gözükürken, diğer tarafta yarı final karşılaşmasında Şili'ye sahayı dar eden Peru'da kupa için iddialı konumda bulunuyor. Nefesleri kesecek mücadele öncesi futbolseverler 'Copa America Brezilya Peru finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak' sorusunun yanıtını arıyorlar. Biz de bu sorunun yanıtını sizler için hazırlarken, canlı yayın linkini de maç saatinde haberimizin içeriğinden bulabileceksiniz…

COPA AMERİCA BREZİLYA PERU MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? BREZİLYA PERU CANLI

2019 Copa America finalinde Brezilya Peru kozlarını paylaşacak. Copa America Brezilya Peru final karşılaşması 7 Temmuz 2019 pazar günü oynanacak. Final karşılaşması Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

COPA AMERİCA ÜÇÜNCÜSÜ BELLİ OLDU

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, üçüncü oldu.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın üçüncülük maçında Arjantin ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Arjantin, 12. dakikada Sergio Agüero ve 22. dakikada Paulo Dybala'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Şili'nin 59. dakikada Arturo Vidal'ın penaltı golüyle farkı bire indirdiği mücadelede başka gol olmadı ve Arjantin turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında girdikleri ikili mücadelenin ardından tartışan Arjantinli Lionel Messi ile Şilili Gary Medel, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.