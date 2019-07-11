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, 'a mı? Menajeri SABAH'a açıkladı

Son günlerde adı ile anılan milli oyuncu 'nun menajeri konuyla ilgili olarak SABAH'a açıklamalarda bulundu. 'nun Okay'dan çok memnun olduğunu belirten Altıparmak, "Futbolcunun bonservisi 15 milyon Euro'nun üzerinde ve bu her geçen gün artıyor. Okay da kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 11.7.2019
Okay Yokuşlu, Galatasaray'a mı? Menajeri SABAH'a açıkladı

Emre Mor'u transfer eden G.Saray'ın, Celta Vigo'da oynayan bir başka Türk oyuncu Okay Yokuşlu'yu da istediği iddia edildi.

25 yaşındaki milli yıldızın menajeri SABAH'a yaptığı açıklamada Okay için Aslan'dan teklif gelmediğini söyledi.

Altıparmak, "Celta Vigo Kulübü, Okay'dan çok memnun ve uzun vadeli bir kontratı var. Okay'ın bu sezon çok daha başarılı olacağına inanıyorlar. Futbolcunun bonservisi 15 milyon Euro'nun üzerinde ve bu her geçen gün artıyor. Okay da kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor" diyerek noktayı koydu.

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Okay Yokuşlu, Galatasaray'a mı? Menajeri SABAH'a açıkladı
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