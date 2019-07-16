Garry Rodrigues: Eve döndüm

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, Hollanda basınına konuştu.28 yaşındaki sol kanat, Galatasaray'dan ayrıldıktan 6 ay sonraİşte Hollanda doğumlu, Yeşil Burun Adalı oyuncununBu karar bana çılgınca gelmiyor çünkü ikinci evim olan İstanbul'a döndüm. Bana bu fırsatı verdiği için Fenerbahçe'ye minnettarım.G.Sarayile iyi zamanlar geçirdim. Kulübe ve taraftarlara büyük saygı duydum. Ancak Fenerbahçe, beni kadrosuna katmak istediğini çok net şekilde gösterdi. İki yıl boyunca sözleşmemi devraldılar.Avrupa'ya geri döndüm ve Süper Lig'de yeniden güçlü bir rekabete gireceğim.F.Bahçe'ye attığım imza çok yeni ama insanlar burada olduğum için mutlu olduklarını bana gösterdiler. Şehrin geri kalanının Fenerbahçe'ye gelmem hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum. Henüz dışarıda zaman geçiremedim.F.Bahçe'ningeçen yıl felaket bir sezon yaşadığını ilk yarıda gördüm. Böyle bir sezon, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte kabul edilemez. İyi oyunla duyguları tazelemelisiniz.Werder Bremen'den Kruse, Rize'den Muriqi alındı ve transferler de sürecek. İyi bir sezon geçirmeyi dört gözle bekliyorum.Al-İttihad Teknik Direktörü Jose Luis Sierra, bana ihtiyacı olmadığını söyledi. Takımda bunu duyan tek isim ben oldum. Geçen sezon onunla birkaç kez konuştuğumda bunu anlamıştım. Görünüşe göre bu kararı kişisel ama oldukça üzücü.Gerçekten büyük bir kulüp olan Al-İttihad'da iyi zaman geçirdim. Suudi Arabistan'da futbol heyecanı var ama geri adım atmıyorum.F.Bahçe, bana eve dönme ve oynama şansı sundu. Bunun için onlara minnettarım.Fenerbahçe, G.Birliği'nin Ümit Milli Takım forması giyen stoperi Yıldırım Mert Çetin'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Başkent ekibi G.Saray'ın da talip olduğu oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli isterken görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. 22 yaşındaki oyuncu geçen sezon G.Birliği ile Spor Toto 1. Lig'de 25 maça çıktı. 1 gol kaydederken, 4 kez de sarı kart gördü.