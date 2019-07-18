Mancini'nin danışmanı, Beşiktaş'ın yeni transferi Vitor Hugo'yu SABAH'a değerlendirdi

Roberto Mancini'nin Galatasaray'ın başına geçişi sırasında süreci yöneten isim olan İtalyan Nicola Innocentin, Vitor Hugo'yu övdü ve Beşiktaş'ın çok isabetli bir transfer yaptığını söyledi. İşte Innocentin'in Brezilyalı savunmacıyla ilgili sözleri: Vitor için söylenebilecek üç kritik şey var; dinamik, hızlı ve güçlü. Bu üç özelliğiniz yoksa zaten İtalya'da savunma oyuncusu olmanız da kolay değil. Hızı sayesinde ileriye de sıkça çıkan Vitor, takımı hücumdayken özellikle korner vuruşlarında ne kadar etkili olduğunu bizlere gösterdi. İyi sıçrıyor ve bu ona savunma yaparken de büyük fayda sağlıyor. Türk futbolunda fark yaratır.

ADAPTASYON SORUNU YAŞAMAZ

Fiorentina'da birlikte çalışma yaptığım futbolcuların bana söylediği; antrenman disiplini çok fazla olan, futbol dışında kaliteli bir hayat süren bir isim. Böyle oyuncular, genç futbolcuları da olumlu etkiler. Türkiye'ye gelen Brezilyalı futbolcular adaptasyon problemi yaşamıyorlar. Bunun en önemli sebebi de Türk insanının aynı Brezilyalılar gibi sıcak kanlı ve dost canlısı olmaları. Futbola olan büyük tutkuları yüzünden de Brezilyalılar adaptasyon sorunu yaşamıyor. Vitor için de bu böyle olacaktır.

AVCI İLE ZİRVE YAPAR

Kaliteli teknik direktörler sadece kendilerini değil, oyuncularını da yukarı çekerler. Abdullah Avcı, teknik ve taktik olarak nasıl çalışması gerektiğini iyi bilen birisi. Vitor Hugo'ya kariyerinin en iyi sezonunu yaşatabilir. Beşiktaş onun için iyi bir deneyim olacak. Türkiye, bir futbolcu ve teknik adam için çalışılabilecek en güzel yerlerden bir tanesi, bunu Roberto Mancini'den biliyorum.

SATIN ALMA OPSIYONU 4.5 MILYON EURO

Beşiktaş'ın zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığı Vitor Hugo'nun maliyeti belli oldu. Siyahbeyazlı ekip, Fiorentina'ya 350 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 4.5 milyon Euro... Hugo, 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Brezilyalı savunmacı ayrıca 25 maç oynarsa 100 bin Euro, Beşiktaş ligi ilk iki içerisinde bitirirse 100 bin Euro daha kazanacak.