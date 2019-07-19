Son dakika haberi: Resimli Dünya Fenerbahçeliler günü mesajları ve sözleri! Dünya Fenerbahçeliler günümüz kutlu olsun görseli 19.07

Milyonlarca Fenerbhaçe taraftarı 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü heyecanını yaşıyor. Bugünün heyecanını sosyal medya hesaplarında ya da yakınlarıyla paylaşmak isteyen taraftarlar "Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları ve sözleri araştırıyorlar. Haberimizde resimli Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları ve sözlerini bulabilirsiniz ve Fenerbahçeliler Günü tarihini öğrenebilirsiniz. 1907 yılında kurulan Fenerbahçe'de her yıl '19 Temmuz' tarihi "Dünya Fenerbahçeliler Günü" olarak kutlanır. Bu tarihte kulüp, dernekler ve taraftarlar özel etkinlikler düzenlemektedir.

İşte en güzel resimli Dünya Fenerbahçeliler Günü Mesajları...