Ahmet Ağaoğlu forvet transferi için tarih verdi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Linz kentinde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da takımla birlikte Linz'e gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, mümkün olduğunca bu sene takımla birlikte olmak için gayret sarf ettiğini belirterek, "İyi bir hazırlık ve kamp dönemi geçirerek memlekete dönmek istiyoruz. Daha sonra da oynayacağımız UEFA maçını bekleyeceğiz" diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un sosyal medyada büyük yankı uyandıran forma videosuna ilişkin şunları söyledi:

"Böylesine güzel bir çalışmaya 3 milyon izlenme de yetmez. Özellikle son 1 senedir Trabzonspor Kulübü'nde herkes görevini ruhunu katarak yapıyor. Ben sürekli bunu söylüyorum; biz bütçesi sınırlı olan bir takımız. Diğer takımlar 4 harcarken bizim 1 harcayarak aynı başarıyı elde etmek için mücadele verdiğimiz bir platformdayız. O zaman bu aradaki 3'ü çok farklı bir şekilde kapatmamız lazım bizim. İşte önceki günkü yayınladığımız video bunu çok açık net olarak ortaya koyuyor. Bir kere çok güzel, en ince detayına kadar düşünülüp hazırlanmış. Yüz binler verseniz veya birkaç milyon verseniz böyle bir videoyu hazırlayıp bu görünürlüğü ve bu başarıyı elde edemezsiniz. 3-5 bin liraya mal olmuş bir videodan bahsediyoruz. Ama orada bu işi yapan bizim medya ve sosyal medya bölümündeki arkadaşlarımız bu işin içerisine ruhlarını katmışlar. Yaşıyorlar yani. Onu yaparken onu yaşayan insanlarla yola çıkarsanız işte o zaman başarılı olursunuz. O aradaki açık ancak o şekilde kapatırız. Başkanıyla, yöneticisiyle, malzemecisi, masörü, hocası ve sahada mücadele eden oyuncusuyla, tribündeki taraftarıyla burada hep birlikte o görevin bir parçası olarak ve onu hissederek hareket ettiğimiz zaman işte o aradaki açık ancak o zaman kapanır. Ama güzel bir mesajdı. Ben de arkadaşları bir kez daha kutluyorum. Geldiğimizden beri çok büyük işler yapıyorlar, çok büyük özveri ile çalışıyorlar. Ama bu kadar üretken bir sosyal medya ekibi de herhalde sadece Türkiye'de değil Avrupa'da hatta dünyada zannediyorum ki çok zor bulunur."

"TRABZONSPOR OYUNCU SATTIĞI ZAMAN PARA KAZANAN BİR KULÜP HALİNE GELMELİ"

Ağaoğlu, genç oyunculardan ağırlıklı bir kadro yapılanmasındaki hedeflerine ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

"Tabii ki hedef başarı ama bu başarının sürdürülebilir olması için böyle bir programa ihtiyaç var. Yani Trabzonspor öyle çok büyük bütçelerle yönetilen bir kulüp değil. Bizim gelirimiz de harcama limitimiz de belli. Aslında bütün kulüplerin belli. Yeni uygulamaya giren lisans talimatı ve Bankalar Birliği ile imzalamış olduğumuz yeniden yapılandırmanın şartları gereği Trabzonspor'un bu seneki bütçesi 100 milyon lira. Yani aşağı-yukarı yanılmıyorsam 13.5 milyon Euro'ya geliyor. Eğer yanılmıyorsam Beşiktaş'ınki de yaklaşık 40 milyon Euro civarında. Çünkü geliri neredeyse bizim 4-5 katımız. Aynı hedefe gidiyoruz farkındaysanız. Zirveye gidiyoruz ben 13.5'la, Beşiktaş 40'la, herhalde Fenerbahçe ve Galatasaray da aynı olması lazım. Çünkü onların gelirleri de Beşiktaş'ınkine eşdeğer. Bu durumda siz al oradan 3 milyona, al buradan şu kadara… Zaten geçmişteki açığı bu şekilde kapatmaya çalıştı kulüp. Öyle bir uygulamayla başarının gelmesi mümkün değil. O sadece devasa bir borçlanmaya yol açtı. Ve kulübü de ekonomik olarak zaten bir çıkmazın içine sokmuştu. Allah'a şükür bugün itibariyle ekonomiyi belirli ölçüde toparladık. Bizim yapmamız gereken bu. Transfer ettiğimiz genç oyuncular hepsinin yaşlarına baktığınız zaman kariyerli ve yetenekli oyuncular. Bunlar sadece Trabzonspor'un önümüzdeki süreç içerisinde performans olarak değil aynı zamanda ekonomik olarak da değer katacak oyuncular. Bu tarafıyla bakılırsa çok daha sağlıklı bir bakış açısı olur. Ama bu tabi maliyeti çok önemli bir şekilde aşağıya çekiyor. Örneğin 2 yıl sonra Trabzonspor'un gelirlerinin arttığı yerde kadromuza kattığımız bu gençlerimizle belki oyuncu maliyeti 10 milyon Euro'nun altına düşecek. Ve Trabzonspor oyuncu aldığı zaman para kaybeden değil, oyuncu sattığı zaman para kazanan bir kulüp haline gelmesi lazım. Bunun başka yolu yok. Geldiğimiz zaman birkaç ay sonra 'Projeleriniz neler' diye soruldu bize. Biz de orada, 'Burası futbol kulübü, gayrimenkul alıp-satıp para kazanılmaz. Futbol kulübü futboldan para kazınır. Gayrimenkul sat, enerji işine gir… Ben futbol takımıyım, oralardan da para kazanırsın ama Trabzonspor oralardan kazandığı paraları geldi futbolda batırdı. İşin tersliği burada. Ama dönüyorsunuz diğer taraftan bakıyorsunuz Benfica futboldan geçen sene 85 milyon Euro para kazanmış. Onlar gayrimenkul de satmıyor, enerji ya da turizm işine de girmiyorlar. İşleri futbol. Futbolcu alırken ya da satarken para kazanıyorlar. Aynı zamanda sürekli zirve mücadelesi veriyorlar. Şampiyon oluyorlar, şampiyonlar ligine gidiyorlar, final, yarı final oynuyorlar. Bir futbol takımının yapması gereken bu. Trabzonspor'un da yapması gereken bu."

"İNŞALLAH CEMİL USTA SEZONUNU, RAHMETLİ KAPTANIMIZIN ADINA YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE TAMAMLARIZ"

Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor'un yeni sezonda geçtiğimiz sezonki performansının daha da üzerine çıkması gerektiğini kaydederek şöyle devam etti:

"Tabiki her zaman bir öncekinin üstüne koyarak gitmek zorundasınız. Ama bir öncekinin üstüne koyarak giderken önünüze de bakmak zorundasınız. Kafaları yukarı kaldırırsanız önündeki en ufak bir taşı görmedi mi insan Allah korusun ayağın takıldığında düşer kafanı yararsın. Yani yapılan bütün işler hesaplı-kitaplı yapılıyor. Taraftar olarak baktığımız zaman taraftar Ahmet Ağaoğlu 12 hafta süren bir yenilmezlik serimiz vardı. 9 galibiyet, 3 beraberlik 30 puan. Ben başlayacak olan sezonu 13.maç olarak görüyorum. Tabi sizinle birlikte zirve mücadelesi yapan 4-5, belki 6 takım daha var. Kimin nasıl bir performans göstereceğini, kimin şanslı, kimin şanssız olacağını, saha içi, saha dışı faktörlerin nerede devreye girip nerede devreden çıkacağını şimdiden kestirmek o kadar kolay değil. Ama biz büyük bir ciddiyetle herkes görevinin bilinci ve sorumluluğu ile hareket ederek, bu camiaya layık bir takım mücadelesi ortaya koymak için canla-başla çalışıyor. İnşallah layık olduğu en iyi yerde 2019-20 Cemil Usta sezonunu, rahmetli kaptanımızın adına yakışır bir şekilde tamamlamayı Allah nasip eder bize inşallah" şeklinde cevapladı.

"FUTBOLCU SATARAK PARA KAZANACAĞIMIZ SEZON BU SEZON DEĞİL"

Futbolcu satarak para kazanma sezonunun bu sezon olmadığına dikkat çeken Ağaoğlu, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Bu oyunculardan hangisini satayım, nasıl satayım. O kadar kolay bir şey değil. Ama o para kazanacağımız sezon bu sezon değil onu söyleyeyim. Yani futbolcu kazanarak para kazanacağımız sezon bu sezon değil. Eğer öyle olsaydı çok enteresan bir hamle yaptık biz, Nwakaeme'yi gönderirdik. O buy-out maddesini kaldırmak için farklı bir uygulamanın çerisine girdik. Bizim bu sene yaptığımız şey kadroyu muhafaza edip, kadromuzu güçlendirip yolumuza devam etmek. Takımda farklı oyunculara da teklifler var. Ancak bizim tavrımız da belli olduğu için ve bunu da çok açık ve net olarak ifade ettiğimiz için son zamanlarda o sayı bayağı düşmeye başladı. 'Bu deliyle uğraşılmaz' falan diyorlar herhalde dışarıdan baktıkları zaman. Onun için de üzerimize fazla gelmiyorlar."

"FORVET TRANSFERİ KONUSUNDA ÇARŞAMBA DÜĞÜMÜ ATARIZ"

Trabzonspor'a alınacak santrforla ilgili büyük mesafe kat ettiklerini söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Herhalde önümüzdeki hafta onu hallederiz. Epey bir mesafe kat ettik o konuda. Şimdilik o kadarını söyleyeyim. Önümüzdeki hafta içerisinde büyük bir ihtimalle bitireceğiz. Bugün cumartesi, yarın Pazar. O konuyla alakalı olarak Pazartesi-Salı çok yoğun geçecek. Çarşamba inşallah düğümü atarız diye düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmaz. Campi transferini örnek vereyim. Herkes üzerimize geldi. Stoper, stoper, stoper… Bekleyin… Bizim bir ödenecek oyuncuya 3 harcayarak paramız yok. Bir liraya transfer edeceğimiz bir oyuncuyu 3'e transfer etmek gibi bir yanlışın içerisine girmeyiz biz. Rakamlar falan ortadaydı. 800'ler falan konuşuluyordu. Kaça gerçekleştirdik, gördünüz. Bugün de 150 forma sattırdık o futbolcuya. Bonservis bedelinin bir kısmını da kendisi ödedi. Yani geçtiğimiz sezon biz sadece puan anlamında mücadele vermedik. Çok önemli mesajlar verdik. Ülkedeki genç futbolculara da mesajlar verdik. O yüzden bu genç futbolcuların neredeyse tamamına yakın bir bölümü parayı-pulu düşünmeden birinci öncelikleri ve tercihleri Trabzonspor. Çünkü şunu çok iyi biliyorlar artık, 'Kendimizi gösterdiğimiz, çalıştığımız takdirde, hak ettiğimiz takdirde yaşımıza bakılmaksızın hocamız o formayı bize teslim eder'. Onun için bu gençler toplasan aşağı-yukarı 500'e yakın kendi kategorilerinde Milli maç oynamış olan çocuklar. Yeni kalecimiz Erce de çok iyi bir kardeşimiz. Onun da takıma katılmasından son derece mutluyum. Ve ileriye dönük bana kalırsa Trabzonspor sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun önümüzdeki 15 yıl kaleci sorununun çözecek bir kaleci yoğunluğu var. Şu köşede çalışıyorlar, aslan parçaları" diyerek açıklamalarını tamamladı.