Beşiktaş’ta Tyler Boyd farkı!

WALACE'IN

ÖZCAN

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş, ikinci maçında 3. Lig ekibi Kocaelispor'u 7-1 mağlup etti. Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde oynanan mücadeleye11'i ile başladı. Kocaelispor, Gökdeniz'in golüyle 1-0 öne geçti. 23'te Quaresma ile beraberliği yakalayan siyah-beyazlılar, 33. dakikada Roco ile skoru 2-1 yaptı. İkinci yarıda oyuna giren Tyler Boyd, 3 asistle kendini gösterdi. Beşiktaş, Umut Nayir (2), Oğuzhan Akgün (2) ve Muhayer'in golleriyle sahadan 7-1 galip ayrıldı.Beşiktaş'ın ön libero bölgesine düşündüğü Walace ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, kulübü Hannover 96'nın Bundesliga 2'de mücadele edecek olması nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor. Hannover 96 kulübü yetkilileri Alman basınına, "Walace'ın bu isteğine saygı duyuyoruz. Transferi için düşüncelerimizde değişiklik olacaktır" açıklamasını yaptı. Hannover'in, 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenilen futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Benfica, Dinamo Moskova ve Deportivo Alaves takımları da ilgileniyor.Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Eskişehirspor'un 20 yaşındaki başarılı ön liberosu Mehmet Özcan için Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtildi. Genç oyuncunun ise Eskişehirspor'a iyi bir para kazandırmak için yöneticilerin vereceği kararı beklediği öğrenildi. Öte yandan kırmızı-siyahlı kulübün yetkilileri Mehmet Özcan için şu ana kadar kendilerine resmi bir teklif gelmediğini açıkladılar.Geçtiğimizsezonun devre arasında PSV'den kadroya dahil edilen Isimat-Mirin, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi. Fransız stoperin istediği oyun tarzına ayak uyduramadığını belirten Avcı, teklif gelmesi halinde değerlendirebileceklerini yönetime iletti. 27 yaşındaki Fransız futbolcu Beşiktaş'la 14 maça çıkarken 1215 dakika sahada kaldı.