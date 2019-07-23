Galatasaray'a Mbwana Samatta müjdesi

Senegalli golcüsü Diagne'yle yollarını ayırarak yerine başka bir santrfor almak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Genk'in Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'ydı. 26 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında yapılan açıklamalara bir yenisini de Genk'in genel menajeri Eric Gerits ekledi. Belçika'da De Zondag gazetesine konuşan Gerits, "Eğer Samatta gitmek ister ve fiyatını da bulursa ona engel olmak istemeyiz. Bu, futbolun doğasında olan bir durum" ifadelerini kullandı. Genk Teknik Direktörü Felice Mazzu ise, "Samatta takımdan ayrılırsa, elimizde B planımız var. Genk'te olduğu sürece onu kullanacağım" dedi. Geçen sezon 51 maçta 32 gol atan Samatta, bu gollerin ikisini de Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı kaydetmişti.

Mariano kafa karıştırdı

LINNES'IN sözleşmesini 2 yıl uzatan Galatasaray, bonservisi elinde olan Şener Özbayraklı'yı da kadrosuna katmıştı. Sağ bek sayısı 3'e çıkan sarı-kırmızılı takımda Mariano'nun satılması planlanıyordu. Ancak Mariano kampta en hazır isim olarak dikkat çekerken, Leipzig maçı ve idmandaki çift kalelerde Babel'i ortalarıyla en iyi şekilde besledi. Şener'in kamptaki sakatlığı da bunlara eklenince Mariano'nun takımda kalma ihtimali kuvvetlendi.

NEF yeni anlaşma için 15 milyon TL ödeyecek

ÜÇ sezondur Galatasaray'ın formasına göğüs reklamı veren NEF'in sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüple iş birliğine devam etmek isteyen NEF, 11 milyon TL'lik sponsor bedelini 15 milyon TL'ye çıkardı ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Şampiyonlar Ligi maçları için ise yine THY'nin göğüs reklamı vermesi bekleniyor.