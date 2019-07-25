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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avusturya kampının 5. gününde ikinci hazırlık maçını Alman ekibi ile yapacak... Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 11:03
Fenerbahçe - Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına dün akşam antrenmanıyla devam etti.

Graz şehrindeki kampın 4. gününde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki akşam idmanı, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takımda, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Emre Belözoğlu takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı. Dört ismin ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi.

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Fenerbahçe - Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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