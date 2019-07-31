CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe

Audi Kupası 3.'lük maçında Fenerbahçe, Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayacak ve Allianz Arena'da oynanacak maç Spor Smart'ta naklen yayınlanacak. Turnuvanın ilk maçlarında temsilcimiz, Bayern Münih'e 6-1 mağlup olurken Real Madrid ise Tottenham karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

REAL MADRID - FENERBAHÇE

İLK 11'LER:

Real Madrid: Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Kroos, Valverde, Isco, Vinicius, Hazard, Benzema.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Murat Sağlam, Reyes, Jailson, Dirar, Ozan Tufan, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriqi