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, 3.'lük maçında İspanyol futbolunun köklü kulüplerinden ile karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayacak ve Allianz Arena'da oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu. Sarı lacivertli kulübün teknik direktörü , maçında görev vermediği birkaç isme eflatun beyazlılar karşısında ilk 11'de yer verdi.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 18:29 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 18:30
CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe

Audi Kupası 3.'lük maçında Fenerbahçe, Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayacak ve Allianz Arena'da oynanacak maç Spor Smart'ta naklen yayınlanacak. Turnuvanın ilk maçlarında temsilcimiz, Bayern Münih'e 6-1 mağlup olurken Real Madrid ise Tottenham karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

REAL MADRID - FENERBAHÇE

İLK 11'LER:

Real Madrid: Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Kroos, Valverde, Isco, Vinicius, Hazard, Benzema.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Murat Sağlam, Reyes, Jailson, Dirar, Ozan Tufan, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriqi

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CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe
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