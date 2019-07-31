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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI CUP 3.lük maçı)

4 futbol kulübün katıldığı 2 gün süreli futbol turnuvası AUDI Cup'ta dün oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından finalin adı belli oldu. Turnuvanın finalinde yarı finalde rakiplerini mağlup eden Bayer Münih ile Tottenham şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Öte yandan yarı finallerin mağlup takımları ile 3.lük için karşı karşıya gelecek. Zorlu geçecek 3. lük maçını takip etmek ve bu heyecana ortak olmak isteyen sporseverler Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu yoğun olarak araştırıyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 31.7.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 09:18
Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI CUP 3.lük maçı)

Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleşen 2 gün süreli futbol turnuvası AUDI Cup'ta dün itibariyle yarı final karşılaşmaları oynandı. Yarı finallerin ilk maçında İspanyol dev 'i, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham 22. dakikada Harry Kane'in tek golüyle devirerek adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçında ise ev sahibi Bayer Münih, temsilcimiz karşısında galip gelerek adını finale yazdıran diğer takım oldu. Öte yandan yarı finallerin mağlup takımları 3.lük için kozlarını paylaşacak, bu karşılaşmayı izlemek ve kıran kırana geçecek maçın heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler, Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte zorlu maça ilişkin detaylar...

FENERBAHÇE REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Real Madrid AUDI Cup 3. lük maçına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI CUP 3.lük maçı)
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