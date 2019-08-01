Real Madrid 5-3 Fenerbahçe | Maçın röntgeni

1- NE Bayern Münih maçındaki ağır skor ne de Real Madrid karşısında zaman zaman parlayan takım görüntüsü lig için hiçbir şekilde ölçü değil.

2- ANCAK Fenerbahçe'nin Audi Cup öncesi yaptığı hazırlık maçlarıyla birlikte baktığımızda güçlü ve eksik yanları net şekilde görünüyor. Muriqi-Kruse ikilisi bu takımı geçen sezondan çok farklı yerlere taşıyabilir; elbette yanlarına Rodrigues'in katılması şartıyla.

3- F.BAHÇE'NIN dün akşamdan tamamen farklı bir savunma kurgusuna kavuşması şart. Başka iki stoper ve Hasan'ın sakatlığı sonrası mümkünse bir sol bek takviyesi olmalı. Bunlar olursa bambaşka şeyler konuşulur.

4- ORTA alan organizasyonunda da net isimlere ihtiyaç var. Bu isimlerden biri bence Jailson olacak. Diğer isim konusunda yönetimin ciddi çalışmaları var. Yeniden gündeme gelen Fejsa ismi takımı farklı bir seviyeye taşıyabilir.

5- ERSUN Yanal takımın görüntüsünün farkında. Bu nedenle eksikleri olduğunu net bir şekilde dile getiriyor. Özellikle savunma transferleri konusunda lig başlamadan hamle yapılmalı. Bu takviyeler oturursa F.Bahçe yarışın içinde olur.

Ferdi kendini gösterdi

ERSUN Yanal'ın hazırlık maçlarında forma şansı vermediği için isyan bayrağını çeken 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Real Madrid karşısındaki oyunuyla alkış topladı. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Yanal'ı eleştirirken, Ferdi'ye destek veren yorumlarda bulundular.

Kruse'den acı itiraf!

Alman basınına konuşan Max Kruse, "Hem bireysel anlamda hem takım olarak çok kötü defans yapıyoruz. Top sürülmeyecek yerde top sürüyoruz. Hoca istediği kadar uyarsın, böyle hatalarla bir şey yapamazsın. İyi ki daha iki haftamız var" dedi.

Yanal: Kolarov'u beğenmeme gibi bir lüksüm yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra transferler hakkında konuşurken taraftara da umut dağıttı. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Seviyesi yüksek takımlarla oynama fırsatı bulduk. Oyuncuların kimisine zaman zaman sıra gelecek, kimisi de bekleyecek. Şu anda maksimum 24 kişilik kadroyla lige hazırlanacağız. Bunun 4'ü kaleci olacak. Ferdi, genç bir oyuncu. Genç oyuncumuzun oynayarak gelişeceğini iyi biliyoruz. Ferdi'nin gelişimi için fırsat olursa devamlı oynayabileceği bir alanda yer bulmamız gerekiyor. Eğer olmazsa takımımızda devam eder. Taraftarımız merak etmesin, bunun planlamasını her gün düşünüyoruz. Kolarov kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kendi alanında dünyanın en iyilerinden biri. Kendisini beğenmeme lüksüm yok. Bizim bütün oyuncularımız değerli."