Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 sezonu hazırlık maçları)

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray hazırlık maçları kapsamında komşu ülke Yunanistan takımı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer mesaisini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp farklı ülkelerden farklı oyun stili bulunan takımlarla yaptığı hazırlık maçlarıyla Süper Lig 2019-2020 sezonuna ve Şampiyonlar Ligi'ne bomba gibi bir başlangıç yapmak istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların maçını izlemek ve zorlu ve bir o kadar da keyifli geçecek olan heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Peki, Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm detaylar...

GALATASARAY PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;