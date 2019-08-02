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haberleri! Galatasaray Juventus ile anlaştı...

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Galatasaray'ın transfer gündemindeki 'nun hafta sonuna kadar sarı kırmızılı takıma imza atacağı iddia edildi. yeni takımı belli oldu... Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde Serie A'dan iki yıldız futbolcu var... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 2.8.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 09:36
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Juventus ile anlaştı...

GALATASARAY, RADAMEL FALCAO'YU BEKLİYOR

Galatasaray taraftarı heyecanla Falcao'yu beklerken Kolombiyalı yıldızın ülkesinde de gündemin en önemli maddesi bu . Kolombiya basını, "İstanbul'da bir kaplan" başlığı ile yıldız futbolcunun hafta sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma imza atacağını iddia etti. Gazete İstanbul cehenneminin Falcao'yu beklediğini belirtirken daha önce Süper Lig'de forma giyen Kolombiyalı oyuncular hatırlatıldı. Uzun yıllar sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Mondragon ilk sırada yer aldı. Bilindiği gibi sarı-kırmızılı taraftarların, özellikle Avrupa arenasında sahasında oluşturduğu atmosfer ve rakip takımlar için kurduğu baskı tüm dünyada 'cehennem' olarak nitelendiriliyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Juventus ile anlaştı...
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