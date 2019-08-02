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biletleri satışa çıkıyor

ile arasında oynanacak mücadelesinin biletleri bugün satışa çıkıyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 11:04
Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasının biletleri satışa çıkıyor.

Biletler, bugün saat 11.00'de Passolig resmi sitesinden satışa sunulacak. Akhisarspor taraftarlarına Kapalı ve Kuzey Tribünler, Galatasaray taraftarları için ise Maraton ve Güney Tribünleri tahsis edildi. Müsabakada sadece e-bilet satışı yapılacak olup, kişi başı bilet satın alma limiti 3 adet olarak belirlendi.

Bilet fiyatları şöyle:

Akhisarspor tribünleri
Kapalı Tribün: 100 TL
Kuzey Tribün: 50 TL

Galatasaray tribünleri
Maraton Tribünü: 100 TL
Güney Tribünü: 50 TL

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