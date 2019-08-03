Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Lille'den Yusuf Yazıcı transfer çalışmaları sonrası açıklama geldi

'den çalışmaları sonrası açıklama geldi

ve iddialarına dair son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bir süredir Türkiye’de bulunan ve bugün ülkemizden ayrılan Lille Sportif Direktörü , 'un yıldızı Yusuf Yazıcı'nın transferi için yaşanan sürece dair kısa bir yazılı açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 3.8.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 16:05
Lille'den Yusuf Yazıcı transfer çalışmaları sonrası açıklama geldi

Yusuf Yazıcı transferi için bir süredir Türkiye'de bulunan ve bugün ülkemizden ayrılan Lille Sportif Direktörü Luis Campos süreç ile alakalı yazılı bir açıklama yaptı.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre Campos, söz konusu transferle ile alakalı şunları söyledi:

"Türkiye'yi seviyorum. Burası çok farklı bir ülke. Kültürüne ve geleneklerine saygı duyduğum bu ülkenin inanılmaz bir tarihi var. Türk futbolunu ve futbolcularını da seviyorum. Şu an tüm dünyaya olan saygımdan ötürü Yusuf'un Lille'e transfer olup olmayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Teşekkürler..."

Lille Sportif Direktörü Luis Campos

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Lille'den Yusuf Yazıcı transfer çalışmaları sonrası açıklama geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN