Lille'den Yusuf Yazıcı transfer çalışmaları sonrası açıklama geldi

Yusuf Yazıcı transferi için bir süredir Türkiye'de bulunan ve bugün ülkemizden ayrılan Lille Sportif Direktörü Luis Campos süreç ile alakalı yazılı bir açıklama yaptı.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre Campos, söz konusu transferle ile alakalı şunları söyledi:

"Türkiye'yi seviyorum. Burası çok farklı bir ülke. Kültürüne ve geleneklerine saygı duyduğum bu ülkenin inanılmaz bir tarihi var. Türk futbolunu ve futbolcularını da seviyorum. Şu an tüm dünyaya olan saygımdan ötürü Yusuf'un Lille'e transfer olup olmayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Teşekkürler..."

Lille Sportif Direktörü Luis Campos