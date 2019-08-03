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, ile el sıkıştı ancak işi yokuşa sürüyor. Ligue 1 ekibinin başkan yardımcısı , konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ciddi teklif almadığımız sürece bizimle kalır" diyerek 4 milyon Euro ısrarını gözler önüne serdi.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019
Radamel Falcao'da Galatasaray'a Monaco engeli

Galatasaray Falcao ile her konuda anlaştı ancak transferi bonservis ödemeden bitirmek istiyor. Bunun için de menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut yoğun bir mesai harcıyor. Monaco ise 4 milyon Euro bonserviste ısrar ediyor.

Fransız kulübünün başkan yardımcısı Oleg Petrov, dün bir açıklama yaparak Galatasaray'ın Falcao'ya olan ilgisini ve teklifini doğruladı. Petrov, "Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli. Onun yerine onun seviyesinde bir oyuncu almamız gerekir. Ayrıca menajeri Jorge Mendes ile sürekli çalışıyoruz. Hepimizin yapılan işlerden memnun kalması gerekir" dedi.

Monaco, bu açıklamasıyla 4 milyon Euro bonserviste ısrarcı olduğunu gösterdi.

Muslera'yı takibe aldı taraftarı beğendi!

Monaco kulübünün yaptığı açıklamaların ardından Radamel Falcao da sosyal medyadan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran mesajlar verdi. Kolombiyalı ünlü golcü, önce Galatasaraylı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda yaptığı bayrak şovunu gösteren bir videoyu beğendi. Ardından kaleci Muslera'yı Instagram hesabından takibe aldı. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi de Falcao'yu takibe almaya başladı. Tecrübeli yıldızın bu hamleleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Radamel Falcao'da Galatasaray'a Monaco engeli
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