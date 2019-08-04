Kolay görünen matematik işlemi kafaları karıştırdı! Matematik doçentinden açıklama...

Basit gibi görünen ancak çözmeye kalkıldığında tam bir bilinmezliğe götüren matematik işlemi, sosyal medyaya damgasını vurdu. "Matematiğim iyidir" diyenlerin bile kilitlenmesine neden olan bu matematik işleminin çözümü için akademisyenler devreye girdi. İngiltere'deki University College London'dan bir doçent konuya açıklık getirdi. İşte o matematik işlemiyle ilgili tüm merak edilenler...

Kolay gibi görünen soru şöyle: 8÷2(2+2)=?

Sosyal medyayı ikiyi bölen soruda. Bir taraf cevabın 1 olduğunu, diğer taraf ise 16 olarak cevaplıyor. Peki sizce sonuç kaç?

İşte matematik doçentinin çözümü...

İngiltere University College London'da matematik doçenti olan Hannah Fry, akıllara durgunluk veren soruyla ilgili olarak Daily Mail gazetesine açıklamalarda bulundu.

Matematik camiasında popülerliğe sahip iki kitabı da bulunan Fry, sorunun yazılış şeklinin cevabı bulmada zorluk yaşattığını belirtiyor.

Parantez içinde bulunan işlemin kolaylığı ortada 2+2=4. Fry bu basit işleme dikkatleri çekiyor. Peki işlmein geri kalan kısmı ne ifade ediyor?

Çözüm seçenekleri şu şekilde;

A) 8÷(2×4)=1

B) (8/2)×4=16

Genç matematik akademisyenine göre; "Bu verilerle net bir yanıt vermek imkânsız."

Sonuç olarak Hannah Fry, çözüm yapanların bulduğu 1 ve 16 yanıtlarının her ikisinin de doğru olduğunu belirterek sonucun çözümü yapan kişinin yorumuyla doğru orantılı olduğunu belirtiyor.