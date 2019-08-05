Dever Orgill'den yeni sezon değerlendirmesi

Başkent ekibinin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Orgill, Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2'inci etap kampında, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Orgill, takımda atmosferin iyi olduğunu ve kadroya bazı genç futbolcuların da katıldığını belirtti.

Deneyimli arkadaşların genç oyunculara örnek olması gerektiğini aktaran Orgill, bu sayede onların performansının da yükseleceğine inandığını dile getirdi.

Orgill, geçtiğimiz sezonun ilk yarısının takım açısından zor geçtiğini anımsatarak, "Ancak ikinci yarıda takım olarak başarılı dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni transferle büyük bir ivme kazandık. Ben de takıma katkıda bulunduğuma inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama benim dışımda takım arkadaşlarım olmasa yaptıklarımın hiçbir anlamı kalmazdı." diye konuştu.

"UMARIM YETERİNCE GOL ATARIM"

Yeni sezonda daha iyi olacaklarına inandığını vurgulayan Orgill, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor ve takımdaki motivasyon üst seviyede. Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da başarılı sezon geçirmeyi umuyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz. Ankaragücü'nün ligi iyi noktada bitirmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Fakat gol konusunda yorum yapmak istemiyorum. Hiçbir zaman yapmadım, umarım yeterince gol atarım."