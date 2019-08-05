Ronaldo'nun 'benden daha iyi olacak' dediği Fabio Pain, uyuşturucudan gözaltına alındı
Dünya futboluna önemli değerler kazandıran Portekiz'in köklü kulübü Sporting Lizbon, Cristiano Ronaldo'nun ardından daha büyük bir yıldızı altyapısında yetiştirdiğine inanıyordu ancak o hikayenin sonunda uyuşturucudan gözaltına alındı...
Giriş Tarihi: 5.8.2019 09:38Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 09:43
Ronaldo'nun yanı sıra bizim yakından tanıdığımız Ricardo Quaresma, Luis Nani ve Bruma gibi sayısız yeteneği piyasaya süren Lizbon kulübü, Fabio Paim'den çok şey bekliyordu.