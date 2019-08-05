Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ronaldo'nun 'benden daha iyi olacak' dediği Fabio Pain, uyuşturucudan gözaltına alındı

'nun 'benden daha iyi olacak' dediği Fabio Pain, uyuşturucudan gözaltına alındı

Dünya futboluna önemli değerler kazandıran Portekiz'in köklü kulübü Sporting Lizbon, Cristiano 'nun ardından daha büyük bir yıldızı altyapısında yetiştirdiğine inanıyordu ancak o hikayenin sonunda uyuşturucudan gözaltına alındı...

Giriş Tarihi: 5.8.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 09:43
Ronaldo'nun 'benden daha iyi olacak' dediği Fabio Pain, uyuşturucudan gözaltına alındı

'nun yanı sıra bizim yakından tanıdığımız Ricardo Quaresma, Luis Nani ve Bruma gibi sayısız yeteneği piyasaya süren Lizbon kulübü, 'den çok şey bekliyordu.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ronaldo'nun 'benden daha iyi olacak' dediği Fabio Pain, uyuşturucudan gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN