Son dakika haberleri! Beşiktaş İspanyol stoper Victor Ruiz ile anlaştı

Beşiktaş'ta beklenen stoper transferi gerçekleşti. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, son olarak Villarreal forması giyen İspanyol stoper Victor Ruiz'i kadrosuna kattı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper bölgesi için takviye istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Villarreal'den Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

İspanyol savunmacının yarın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

30 yaşındaki İspanyol stoperin Villarreal ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Victor Ruiz geçen sezon La Liga'da 22 maçta forma giydi.