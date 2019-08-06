İstanbul, Süper Kupa'ya hazır

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, 14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Kupası'nı kazanan Chelsea'nin karşı karşıya geleceği maça yapacağımız ev sahipliğinin önemini belirten Yardımcı, TRT Spor'a şöyle konuştu: "10 ay içerisinde İstanbul iki çok önemli finale ev sahipliği yapacak. İlk defa bir şehirde böyle bir şey olacak. Süper Kupa finali için Cüneyt Çakır'ı bekliyordum, karar benim için sürpriz oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu 30 Mayıs 2020'deki Şampiyonlar Ligi finaline hazırlamamız lazım. Çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz."

ÜLKEMIZIN TANITIMI AÇISINDAN PAHA BIÇILEMEZ

"SÜPER Kupa maçında biletlerini gösterdikleri takdirde seyircilere ulaşım bedava olacak. Prestij ülkemiz adına önemli. Bu finallerin İstanbul'da olması bizim için çok önemli. Türkiye'nin tanıtımı açısından paha biçilemez bir şey. İstanbul şehri her bakımdan hazır. Türkiye önemli bir futbol ülkesi. Kulüplerimiz uzun yıllardır finansal anlamda sıkıntı yaşıyor. Temennimiz bu sıkıntıların olmaması. Şampiyonlar Ligi'nde 1 değil, 2 takımla mücadele etmemiz lazım. Malatyaspor'un Olimpija'yı elemesi çok önemliydi, Başakşehir umarım Olympiakos'u geçer. Bunlar bizim için çok önemli. C Ligi kuruldu. Küçük ölçekli takımlar Avrupa'da oynama imkanı bulacaklar. Önemli olan A ve B Ligi. Bizler de Türk futbolunun menfaati için buradayız. Türkiye'nin menfaati için çalışıyoruz."

İstanbul'da 14 Ağustos'taki final maçının galibine verilecek olan "Süper Kupa", 13 Ağustos'a kadar İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş katında yolcuların gösterimine sunuluyor. Süper Kupa'nın yanında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası da sergileniyor. Kupaları federasyondan iki görevli ve havalimanı güvenliği koruyor.