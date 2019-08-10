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'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

21. 'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele olacak 'de maçın kamp kadrosu açıklandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 12:36
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç."

Serdar, Tolgay, Hasan Ali, Zajc ve Rodrigues sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadılar.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan DG.Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu
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