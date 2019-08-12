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Son dakika: ameliyat oldu

Teknik Direktörü , bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bel fıtığı ameliyatı geçirdi.

Giriş Tarihi: 12.8.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 11:48
Son dakika: Fatih Terim ameliyat oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bel fıtığı ameliyatı geçirdiği açıklandı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden, tecrübeli teknik adamın sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.

Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir."

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Son dakika: Fatih Terim ameliyat oldu
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