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Adı Fenerbhaçe ve 'la anılıyordu! Resmi imzayı attı

Ligue 2 ekiplerinden , Umut Meraş'ın transferini resmen duyurdu. Fransız kulüp yaptığı paylaşımda, Umut Meraş'ın 4 yıllığına Le Havre'a imza attığını belirtti. Oyuncu için de video klip hazırlayan Le Havre Kulübü, milli oyuncuya 'Hoş geldin' dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019 19:22 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 19:23
Adı Fenerbhaçe ve Beşiktaş'la anılıyordu! Resmi imzayı attı

Adı, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Umut Meraş, Le Havre'ye transfer oldu.

15 gündür Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve sportif direktör Selçuk Erdoğan ile Le Havre Başkanı Vincent Volpe ve sportif direktör Pierre Wantiez'in görüşmeleri neticesinde taraflar, 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

DHA'da yer alan habere göre; bonservis ücretinin yanı sıra Umut Meraş'ın sonraki satışından da Bursaspor, yüzde 15'lik pay alacak. Fransa'da bulunan 23 yaşındaki savunmacı Umut Meraş ise yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Adı Fenerbhaçe ve Beşiktaş'la anılıyordu! Resmi imzayı attı
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