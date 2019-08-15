Fenerbahçe'nin lig karnesi

Süper Lig'de 2019-2020 sezonundaki ilk maçında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihindeki 62. yılına giriyor.

Sarı-lacivertliler, önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray gibi bütün sezonlarda yer aldı, sonuncusu 2013-2014 sezonunda olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2010 maçta 1145 galibiyet, 532 beraberlik, 333 yenilgi aldı, 3555 gol atıp kalesinde 1739 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. En farklı skorlu yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la önemli rakibi Galatasaray karşısında yaşadı.

- FENERBAHÇE'NİN "EN"LERİ



Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981)

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014

En iyi sezonu: 1988-1989

O G B M A Y P 36 29 6 1 103 27 93

En kötü sezonu: 1980-1981

O G B M A Y P 30 9 11 10 31 27 29

En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)

En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)

En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)

En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)

En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)

En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)

En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)

En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53) , 2018-2019 (sıfır) (44-44)



- SEZONLARA GÖRE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 61 sezondaki performansı şöyle:

Sezon Derecesi O G B M A Y P 1959 Şampiyon 16 13 2 1 33 8 28 1959-60 2. 38 27 6 5 88 38 60 1960-61 Şampiyon 38 26 9 3 81 29 61 1961-62 2. 38 23 7 8 64 30 53 1962-63 3. 42 24 12 2 73 28 60 1963-64 Şampiyon 34 21 11 2 55 14 53 1964-65 Şampiyon 30 18 11 1 52 13 47 1965-66 4. 30 10 12 8 32 25 32 1966-67 2. 32 17 9 6 37 20 43 1967-68 Şampiyon 32 19 11 2 38 12 49 1968-69 4. 30 13 9 8 34 25 35 1969-70 Şampiyon 30 17 10 3 31 6 44 1970-71 2. 30 14 13 3 43 23 41 1971-72 3. 30 14 11 5 37 21 39 1972-73 2. 30 16 10 4 42 17 42 1973-74 Şampiyon 30 15 13 2 39 15 43 1974-75 Şampiyon 30 15 13 2 43 18 43 1975-76 2. 30 14 12 4 40 18 40 1976-77 2. 30 12 15 3 31 17 39 1977-78 Şampiyon 30 17 8 5 48 24 42 1978-79 3. 30 15 8 7 41 23 38 1979-80 2. 30 12 11 7 31 27 35 1980-81 10. 30 9 11 10 31 27 29 1981-82 3. 32 15 11 6 48 26 41 1982-83 Şampiyon 34 18 13 3 43 20 49 1983-84 2. 34 17 11 6 46 24 45 1984-85 Şampiyon 34 18 14 2 65 25 50 1985-86 5. 36 13 16 7 40 32 42 1986-87 5. 36 13 13 10 49 39 39 1987-88 8. 38 15 10 13 45 43 55 1988-89 Şampiyon 36 29 6 1 103 27 93 1989-90 2. 34 22 4 8 70 38 70 1990-91 5. 30 12 8 10 53 53 44 1991-92 2. 30 23 2 5 81 35 71 1992-93 5. 30 18 4 8 75 41 58 1993-94 2. 30 21 6 3 69 26 69 1994-95 4. 34 20 7 7 78 35 67 1995-96 Şampiyon 34 26 6 2 68 19 84 1996-97 3. 34 22 7 5 79 25 73 1997-98 2. 34 21 8 5 61 25 71 1998-99 3. 34 22 6 6 84 29 72 1999-00 4. 34 17 10 7 59 44 61 2000-01 Şampiyon 34 24 4 6 82 39 76 2001-02 2. 34 24 3 7 70 31 75 2002-03 6. 34 13 12 9 55 41 51 2003-04 Şampiyon 34 23 7 4 82 41 76 2004-05 Şampiyon 34 26 2 6 77 24 80 2005-06 2. 34 25 6 3 90 34 81 2006-07 Şampiyon 34 20 10 4 65 31 70 2007-08 2. 34 22 7 5 72 37 73 2008-09 4. 34 18 7 9 60 36 61 2009-10 2. 34 23 5 6 61 28 74 2010-11 Şampiyon 34 26 4 4 84 34 82 2011-12 2. 40 24 9 7 70 38 81 2012-13 2. 34 18 7 9 56 39 61 2013-14 Şampiyon 34 23 5 6 74 33 74 2014-15 2. 34 22 8 4 60 29 74 2015-16 2. 34 22 8 4 60 27 74 2016-17 3. 34 18 10 6 60 32 64 2017-18 2. 34 21 9 4 78 36 72 2018-19 6. 34 11 13 10 44 44 46

Not: İki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları değerlendirilmeye alınmamıştır. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.