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Sturridge'in ailesi 'a geldi

'un bir süredir görüştüğü 'in annesi ile amcası ve aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran , 'a geldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 13:51 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 14:05
Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in annesi ve amcası Trabzonspor ile görüşmek üzere dün İstanbul'a bugün de saat 12.00'de bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a geldi.

İç hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yaparak Sertaç Güven ile birlikte alandan ayrılan futbolcunun annesi Grace Sturridge ve amcası Dean Sturridge'in, Trabzonspor yönetimi ile görüşme yapacağı, kulüp tesislerini ve kenti gezeceği, ayrıca bu akşam oynanacak Trabzonspor-Sparta Prag mücadelesini de tribünden takip edeceği öğrenildi.

Yapılacak görüşmelerde mutabakat sağlanması durumunda ise Daniel Sturridge'in Trabzon'a davet edileceği belirtildi.

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Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi
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