Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında ilk 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu Demir Grup Sivasspor deplasmanında açacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.





BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın

KADRODAKİ EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve antrenmana katılmayan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz, 17 Ağustos tarihli maçta forma giyemeyecek.



Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.