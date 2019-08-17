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'ın Sivasspor karşısında ilk 11'i belli oldu

'in ilk haftasında , Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Beşiktaş, yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkıyor. Demir Grup Sivasspor ev sahibi avantajını kullanıp ilk maçını kazanmak istiyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayan maçın hakem . Karşılaşmada Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.8.2019 20:45 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 20:54
Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında ilk 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu Demir Grup Sivasspor deplasmanında açacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın

KADRODAKİ EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve antrenmana katılmayan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz, 17 Ağustos tarihli maçta forma giyemeyecek.

Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında ilk 11'i belli oldu
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