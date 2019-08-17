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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. , bu akşam kendi sahasında 'ı konuk ediyor. Hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma öncesi futbol severler bazı soruların yanıtını araştırıyor. Bunların başında ise mücadelenin yayın kanalı geliyor. Manchester City Tottenham maçını canlı olarak seyretmek isteyenler ''Manchester City Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda'' sorusunun cevabını buradan öğrenebilirler. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.8.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 17:55
Manchester City Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar

İngiltere Premier Lig'in iki dev takımı bu akşam karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan tüm maçlarda olduğu gibi bu önemli karşılaşma öncesi de heyecan dorukta. Mücadeleyi canlı ve şifresiz olarak seyretmek isteyen futbol severler ise ''Manchester City Tottenham maçı hangi kanalda'' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Manchester City Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev maç öncesi futbol severler bu önemli mücadelenin yayın kanalını araştırmaya devam ediyor.

İşte tüm detaylar;

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Manchester City Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar
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