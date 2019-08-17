Manchester City Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar

İngiltere Premier Lig'in iki dev takımı bu akşam karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan tüm maçlarda olduğu gibi bu önemli karşılaşma öncesi de heyecan dorukta. Mücadeleyi canlı ve şifresiz olarak seyretmek isteyen futbol severler ise ''Manchester City Tottenham maçı hangi kanalda'' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Manchester City Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev maç öncesi futbol severler bu önemli mücadelenin yayın kanalını araştırmaya devam ediyor.

İşte tüm detaylar;