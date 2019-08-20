Birinci hafta Süper Lig Puan durumu - 2019-2020 Cemil Usta sezonu süperlig puan durumu burada!

Süper Lig'de 1. hafta maçları dün akşam oynanan Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçı ile tamamlandı. 2019-2020 Cemil Usta sezonunda açılış maçı Denizli Atatürk Stadyumunda oynanmıştı. Son şampiyon Galatasaray, Denizlispor deplasmanında kazandığı penaltıyı gole çeviremezken Marcao 10 dakika içinde gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Recep Niyaz'ın ayağından bulduğu şık golle 1-0 öne geçen Denizlispor, golcüsü Rodellaga ile skoru 2-0'a taşıdı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe ise ilk haftanın son maçında 5-0'lık tarihi farkla Gazişehir Gaziantep'i mağlup ederek birinci haftayı ilk sırada tamamladı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2019-2020 CEMİL USTA SEZONU

Süper Lig'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P

1. FENERBAHÇE 1 1 - - 5 0 5 3

2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 1 - - 3 0 3 3

3. YENİ MALATYASPOR 1 1 - - 3 0 3 3

4. YUKATEL DENİZLİSPOR 1 1 - - 2 0 2 3

5. ALANYASPOR 1 1 - - 1 0 1 3

6. ANTALYASPOR 1 1 - - 1 0 1 3

7. ÇAYKUR RİZESPOR 1 1 - - 1 0 1 3

8. KASIMPAŞA 1 - 1 - 1 1 0 1

9. TRABZONSPOR 1 - 1 - 1 1 0 1

10. KONYASPOR 1 - 1 - 0 0 0 1

11. MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 - 0 0 0 1

12. GENÇLERBİRLİĞİ 1 - - 1 0 1 -1 0

13. GÖZTEPE 1 - - 1 0 1 -1 0

14. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - - 1 0 1 -1 0

15. GALATASARAY 1 - - 1 0 2 -2 0

16. BEŞİKTAŞ 1 - - 1 0 3 -3 0

17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 - - 1 0 3 -3 0

18. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 1 - - 1 0 5 -5 0

SÜPER LİG İKİNCİ HAFTA FİKSTÜR

Ligin 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir)

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)