Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman?

Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir resmi maçta Vodafone Park'ta taraftarı önüne çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de Göztepe ile 51. Kez karşılaşacak olan siyah beyazlı takım bu maçların 25'ini kazanırken, 9'un da sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Bu hafta oynanacak olan karşılaşma öncesi pek çok futbolsever Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda? Ve Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte bu soruların yanıtları…

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA NE ZAMAN?

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