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haberleri! Beşiktaş'a golcü müjdesi

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Siyah beyazlılarına yeni transferi Kevin N'Koudou imzayı attı... Beşiktaş Yönetimi, Ricardo Quaresma'ya gitmesi için üç seçenek sundu... Ve Cenk Tosun ile Steve Mounie transferlerinden olumlu sonuç alamayan siyah beyazlılar golcü transferinde yeni bir isimle görüşmelere başladı... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 23.8.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 10:19
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'a golcü müjdesi

N'KOUDOU İMZAYI ATTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. 24 yaşındaki Fransız sol açık için Tottenham'a 3 eşit taksitte 4.5 milyon Euro ödenecek, oyuncu ise yılda 1.6 milyon Euro maaş alacak. Tottenham, N'Koudou'nun bir sonraki satışından da yüzde 50 pay alacak. İmzanın ardından sosyal medyadan taraftara seslenen N'Koudou, "Çağırdınız, geldim" mesajnı paylaştı. Fransa'da Nantes ve Marsilya formalarını giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 11 milyon Euro bonservisle bedeliyle İngiltere'nin Tottenham takımına oldu. Ancak Londra'da fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu, Burnley ve Monaco'da kiralık olarak yer aldı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'a golcü müjdesi
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