Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'a golcü müjdesi

N'KOUDOU İMZAYI ATTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. 24 yaşındaki Fransız sol açık için Tottenham'a 3 eşit taksitte 4.5 milyon Euro ödenecek, oyuncu ise yılda 1.6 milyon Euro maaş alacak. Tottenham, N'Koudou'nun bir sonraki satışından da yüzde 50 pay alacak. İmzanın ardından sosyal medyadan taraftara seslenen N'Koudou, "Çağırdınız, geldim" mesajnı paylaştı. Fransa'da Nantes ve Marsilya formalarını giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 11 milyon Euro bonservisle bedeliyle İngiltere'nin Tottenham takımına transfer oldu. Ancak Londra'da fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu, Burnley ve Monaco'da kiralık olarak yer aldı.