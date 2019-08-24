“AEK, Trabzon’un oyuncağı oldu”

BUGÜN NELER OLDU

Kökleri İstanbul'da bulunan AEK takımının Trabzonspor karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet Yunan basınında sert bir dille eleştirildi. Trabzonspor'un ise haklı bir galibiyet aldığı şeklinde değerlendirildi. Athletiko Fos gazetesi, "AEK çöktü" başlığı altındaki haberinde "AEK, 4. dakikada attığı golle maçın önüne geçtiği halde daha sonra yaptığı inanılmaz hataların bedelini 3-1'lik yenilgi ile ödedi. Trabzon'un 3 gölünü atan Ekuban, maçın yıldızı oldu" ifadelerine yer verdi. Sport Day, "AEK, çok kötü ve gülünç bir savunma sistemi ile Trabzon karşısında hezimete uğradı. Trabzon adeta boş sahada istediği oyunu çıkardı" yorumunu yaptı. Ora Spor, "Suç ve Ceza takımı AEK", Sport Time, "AEK kayıtsız şartsız teslim oldu" başlıkları atarken, Eleftheros Typos ise "AEK sahada Trabzonspor'un oyuncağı oldu" yazdı.