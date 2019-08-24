Galatasaray’ın yeni göğüs sponsoru Terra Pizza

Galatasaray Spor Kulübü ile Terra Pizza arasında forma sponsorluk anlaşması yapıldı. 2019-2020 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 1+1 futbol sezonu için anlaşma yapıldı. Buna göre sarı-kırmızılılar, 2019-2020 futbol sezonu için 18 milyon TL, futbol sezonu için 20 milyon TL olmak üzere toplam 38 milyon TL gelir elde edecek.

Türk Telekom Stadyumu basın toplantı odasında düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Terra Pizza Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı, Terra Pizza CEO'su Emre Kurtoğlu, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kancal ve yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar katıldı.



MUSTAFA CENGİZ: "AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUĞUMUZDA GÖĞÜS REKLAMIMIZ BOYA REKLAMIYDI"

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, göğüs sponsoru konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Son 2-3 haftada çalışmalar yoğun hale geldi. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumun hepinizin malumu. İnsanlar özellikle bu tip durumlarda reklam ve kültürel giderlerde kısıtlama yapıyorlar, bu bir gerçek. Ben özellikle Terra grubuna çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'a maddi ve nakdi olarak destek sağladılar. İlk sezon 18 + ikinci sezon 20 milyon TL destek sağladılar. Taraftarlarımızda sponsorluk için inşaat, banker ve telekomünikasyon firmaları için algı oluştu. Biz bu algının kırılmasından yanayız. Avrupa şampiyonu olduğumuzda göğüs reklamımız boya reklamıydı. Biz bundan onur duyarız. Biz Galatasaray olarak milli Türk markasının ulusal ve uluslararası piyasada kendi yer etmesi için katkımız oluyor. Biz bundan onur ve gurur duyuyoruz. Amerika'da ne büyük kupaların sponsor firmaları iki büyük pizza markasıdır" diye konuştu.

Galatasaray'ın son dönemdeki sponsor gelirlerini de açıklayan Başkan Cengiz, "İki yıl önce sponsor gelirlerimiz toplam 143 milyon TL'idi. Geçen yıl 160 milyon TL, bu yıl ise ay sonu itibariyle ilk 9 ay sonunda 190 milyon TL'ye çıktı. Göğüs reklamı için Türk Hava Yolları da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupaları ile birlikte çok çok yüksek rakamlara çıkacaktır" diye konuştu.

Ahmet Faralyalı ise Terra Pizza için tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, "Bu fırsatı bize verdiği Galatasaray'a teşekkür ederiz. 25. yılımızda firmamız dünya markası hedefiyle kurumsal dönüşüme başladı. Büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bir şampiyona yakışır olmanın bilincindeyiz. Büyük bir heyecan içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

Bir önceki sponsorlarına teşekkür eden Mustafa Cengiz, "Son 3 dönemde bize 30 milyon TL ve Emre Akbaba transferinde katkıda bulundu. Galatasaray vefayı ve teşekkürü unutmamalıdır. Bizlere destek olmaya devam edecektir. Ancak şu andaki şartlarda Ahmet beye çok teşekkür ederiz. Bize çok ciddi nakdi destek sağladılar" dedi.

Konuşmaların ardından sözleşmenin imzaları atıldı ve basın mensuplarına beraber poz verildi.