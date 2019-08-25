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, ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İstikbal Mobilya , Çanakkale Dardanelspor'dan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019 12:51
Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı - kırmızılılar geçen sezon Çanakkale Dardanelspor'da tamamlayan genç orta saha oyuncusu Furkan Polat ile sözleşme imzaladı.

Furkan Polat, ilk olarak sağlık kontrolünden geçti ve ardından kendisini 5 yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 1998 doğumlu olan Furkan Polat, futbola 2007 yılında Kayseri Kocasinan Şimşekspor'da başladı.

Kayserispor, kulübünden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz geçen sezonu Çanakkale Dardanelspor'da tamamlayan genç oyuncu Furkan Polat ile Sportif Direktörümüz Erdem Kemaloğlu'nun da katılımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

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Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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