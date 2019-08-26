Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Golcü transferinde Beşiktaş'ın son çaresi...

MEDEL İMZAYI BEKLİYOR

Beşiktaş'ta Quaresma'dan sonra Medel dönemi de bitiyor. Şilili futbolcuya talip olan Bologna ile 2 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncunun İtalyan ekibiyle imzaları atmasını bekliyor. 32 yaşındaki oyuncunun menajeri Fernando Felicevich de transferini noktalamak adına önce Beşiktaş ile görüştü ve ardından Bologna ile masaya oturdu. Daha önce İngiltere'den West Ham'ın ve yine İtalya'dan Fiorentina'nın talip olduğu futbolcu için yönetimin beklediği ilk ciddi girişim Bologna'dan gelince, gidişine onay verildi. Anlaşmanın bugün tamamlanması ve Medel'in de kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçerek Bologna'ya imza atması bekleniyor.