Son dakika: Kasımpaşa, Quaresma'yı transfer etti!

Beşiktaş'ın yollarını ayıracağını açıkladığı ve kendisine takım bulmasını söylediği Ricardo Quaresma, İstanbul'da kalıyor.beIN SPORTS'tan son dakika haberi olarak verilen bilgiye göre İstanbul ekibi Kasımpaşa, Portekizli yıldız oyuncuya talip oldu ve anlaşma sağlandı. İşte transfere haberine dair detaylar...
Giriş Tarihi: 28.8.2019 16:22Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 16:29
Beşiktaş'ın yollarını ayırma kararı aldığı Ricardo Quaresma'yla ilgili flaş bir son dakika haberi geldi. Quaresma'ya Süper Lig'en sürpriz bir talip çıktı ve anlaşma sağlandı.