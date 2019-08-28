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Son dakika: , 'yı transfer etti!

'ın yollarını ayıracağını açıkladığı ve kendisine takım bulmasını söylediği Ricardo , İstanbul'da kalıyor.beIN SPORTS'tan son dakika haberi olarak verilen bilgiye göre İstanbul ekibi , Portekizli yıldız oyuncuya talip oldu ve anlaşma sağlandı. İşte transfere haberine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 28.8.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 16:29
Son dakika: Kasımpaşa, Quaresma'yı transfer etti!

'ın yollarını ayırma kararı aldığı Ricardo 'yla ilgili flaş bir son dakika haberi geldi. Quaresma'ya Süper Lig'en sürpriz bir talip çıktı ve anlaşma sağlandı.

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Son dakika: Kasımpaşa, Quaresma'yı transfer etti!
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